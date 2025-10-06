Real wyraził zainteresowanie napastnikiem. Barcelona też go chce

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Nowa gwiazda La Ligi na celowniku hiszpańskich gigantów

Karl Etta Eyong to jedno z największych odkryć obecnego sezonu La Liga. Napastnik Levante już zwraca uwagę swoją skutecznością i dojrzałą grą. W pięciu meczach strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Z kolei wcześniej jeszcze w barwach Villarrealu do siatki trafił jeden raz i zaliczył dwie asysty.

Eyong stał się jednym z najgorętszych nazwisk w Hiszpanii, a jego agenci już rozmawiają z kilkoma klubami. Jednym z nich jest Barcelona, która od pewnego czasu obserwuje Kameruńczyka. Blaugrana poszukuje potencjalnego następcy Roberta Lewandowskiego i dlatego rozważa transfer 21-latka.

Jak sugeruje „Defensa Central” zawodnik chciałby trafić na Santiago Bernabeu, ale na chwilę obecną nie ma dla niego miejsca w składzie. Królewscy mają w zespole Kyliana Mbappe, a o minuty walczą też Endrick i Gonzalo Garcia.

Choć klub nie planuje pozyskiwać nowego napastnika, nie można wykluczyć, że temat wróci po zakończeniu sezonu. Wtedy aktywna stanie się klauzula odstępnego w wysokości 30 milionów euro. W związku z tym Real wciąż będzie monitorował sytuację młodego snajpera.

Levante nie ma wątpliwości, że utrzymanie takiego zawodnika nie będzie łatwe. Zdają sobie oni sprawę, że 30 milionów euro to atrakcyjna kwota dla topowych ekip z Hiszpanii czy klubów z Premier League.

Zobacz także: Real zdecydował ws. transferu Rodriego. Perez długo się nie wahał