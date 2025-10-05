Barcelona poznała cenę za napastnika. Wielki talent za Lewandowskiego

FC Barcelona rozgląda się za napastnikiem, który zastąpi Roberta Lewandowskiego. Z informacji dziennika Sport wynika, że na listę życzeń trafił Karl Etta Eyong. Katalończycy poznali cenę za piłkarza.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Karl Etta Eyong do wzięcia za 30 mln euro. Barcelona go obserwuje

Robert Lewandowski prawdopodobnie rozgrywa ostatni sezon w FC Barcelonie. Nie jest tajemnicą, że kontrakt Polaka wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Na ten moment niewiele wskazuje na to, aby umowa została przedłużona. Co więcej, w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia łączące 37-latka z transferem do giganta Serie A.

Barcelona jest świadoma faktu, że za kilka miesięcy mogą stracić jednego z najważniejszych zawodników. W związku z tym od dłuższego czasu obserwują potencjalnych kandydatów do transferu. Na listę życzeń trafił utalentowany napastnik, grający obecnie w La Liga.

Z informacji dziennika Sport wynika, że tym piłkarzem jest Karl Etta Eyong. Kameruńczyk już dawno trafił pod obserwację Blaugrany, lecz teraz wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie 21-latkiem znacznie wzrosło. Wszystko za sprawą klauzuli odstępnego, która została zapisana w jego kontrakcie. Latem przyszłego roku młody snajper będzie dostępny za 30 milionów euro.

Etta Eyong to piłkarz Levante, do którego trafił pod koniec minionego okna transferowego za 3 mln euro. Wcześniej przez rok był zawodnikiem drugiego zespołu Villarrealu. Z kolei karierę w Hiszpanii rozpoczął w akademii Cadiz. W trwających rozgrywkach ma 5 goli i 3 asysty w 8 meczach ligowych.