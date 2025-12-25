Real wykluczył hitowe transfery. Ten duet nie trafi do Madrytu

Real Madryt chce wzmocnić linię obrony. Królewscy analizowali możliwość pozyskania dwóch reprezentantów Francji, ale już wiemy, że wykluczyli starania o tych piłkarzy. Te informacje przekazuje Javier Rodriguez Pascal z ESPN.

Real Madryt rezygnuje z Francuzów

Los Blancos zamierzali wykorzystać stację kontraktową dwóch francuskich defensorów. Zarówno Ibrahima Konate, jak i Dayot Upamecano są związani ze swoimi klubami umowami ważnymi tylko do końca tego sezonu. Real Madryt liczył na to, że uda im się przekonać przynajmniej jednego z wymienionych piłkarzy do przeprowadzki na Santiago Bernabeu w lecie. Jednak od dłuższego czasu nic na to nie wskazuje.

Konate i Upamecano ciągle nie osiągnęli porozumienia z obecnymi pracodawcami (Bayernem Monachium i Liverpoolem), ale w najbliższym czasie najprawdopodobniej negocjacje zostaną sfinalizowane. Madrytczycy postanowili definitywnie wycofać się z walki o duet Trójkolorowych, twierdzi Javier Rodriguez Pascal z ESPN.

Alternatywą dla wspomnianych obrońców jest Marc Guehi, który 1 lipca stanie się wolnym zawodnikiem. Jednak reprezentant Anglii, chociaż łączony przez media z Realem, nie jest rozważany jako potencjalne wzmocnienie.