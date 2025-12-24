Real wycofał się z tego ruchu. Wypożyczenia nie będzie

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mastantuono pozostanie w Realu zimą

Real Madryt w tym sezonie ma swoje problemy i spora część kibiców zwraca uwagę na to, że zespół pod wodzą Xabiego Alonso nie wykorzystuje swojego potencjału, którym z pewnością ta kadra dysponuje. Dlatego też w ostatnim czasie bardzo dużo mówiło się o potencjalnej zmianie na ławce trenerskiej Królewskich. W tym kontekście wymieniano dwa czołowe nazwiska trenerów na świecie, a wybór miał się nawet dokonać.

Trudno jednak przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja. Teraz bowiem pełne skupienie klubu dotyczy zimowego okienka transferowego. Wiadomo, że wielkich transferów do Realu Madryt nie będzie, ale nie będzie też wypożyczenia, które jeszcze kilka dni temu wydawało się pewne. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Franco Mastantuono pozostanie jednak w Realu do końca sezonu. Wypożyczenie młodego pomocnika było rozważane, ale Xabi Alonso ufa mu i chce dać mu szansę rozwoju.

Franco Mastantuono w tym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań dla Realu Madryt i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Ten raptem 18-letni pomocnik już teraz wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 50 milionów euro. Jego umowa z Królewskimi obowiązuje do końca czerwca 2031 roku.

Zobacz także: Real zatwierdzi sprzedaż Viniciusa! Agenci skontaktowali się z gigantami