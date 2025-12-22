Real chce wypożyczyć pomocnika. Ma jednak warunki

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Franco Mastantuono na wypożyczenie?!

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie ze zmiennym szczęściem. Choć punktowo sytuacja Królewskich z całą pewnością nie jest tragiczna, to jednak jeśli chodzi o grę i regularność są już pewne braki. Nie bez powodu przecież coraz więcej w ostatnim czasie mówi się o potencjalnej zmianie na ławce trenerskiej i zwolnieniu Xabiego Alonso. Jeśli więc tak sprawa się ma, to z pewnością zimowe okienko transferowe może być ostatnią nadzieją dla Hiszpana.

Chociaż z drugiej strony kadra Los Blancos już teraz jest bardzo mocna, więc trudno spodziewać się spektakularnych ruchów. Wiadomo jednak, że Real Madryt chce wypożyczyć jednego ze swoich środkowych pomocników. Według informacji przekazanych przez serwis „Calciomercato” chodzi o Franco Mastantuono, który miałby udać się do innego klubu już w styczniu. Argentyńczyk jednak musi trafić do konkretnej ekipy, która ma być na bardzo wysokim poziomie i wywiąże się ona z obietnicy wielu minut dla niego.

Franco Mastantuono w tym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań dla Realu Madryt i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Ten raptem 18-letni pomocnik już teraz wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 50 milionów euro. Jego umowa z Królewskimi obowiązuje do końca czerwca 2031 roku.

