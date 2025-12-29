Real waha się ws. wyczekiwanego transferu. Na dziś to mało prawdopodobny ruch

Real Madryt od jakiegoś czasu łączony jest z transferem Marca Guehiego z Crystal Palace. Według informacji "ESPN", władze klubu jednak się wahają i dziś mało prawdopodobne jest sprowadzenie tego gracza.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real wycofuje się z transferu Marca Guehiego

Real Madryt z całą pewnością nie jest w tym sezonie w najlepszej formie, szczególnie, że Królewscy dysponują przecież piekielnie mocną kadrą. Właściwie wszyscy spodziewali się, że po wymianie Carlo Ancelottiego na Xabiego Alonso zespół praktycznie z miejsca zacznie odnosić sukcesy. Jednak nic bardziej mylnego, bowiem cały czas Królewscy muszą gonić FC Barcelonę w tabeli La Liga, a w Lidze Mistrzów w fazie ligowej nie było idealnie.

Nadal jednak zespół ten ma szansę na sukcesy w tej kampanii. Wydaje się jednak, że znacząco w tym pomógłby transfer nowego środowego obrońcy. O takim scenariuszu zimą lub latem mówi się od dłuższego już czasu. Na celowniku Los Blancos jest przede wszystkim Marc Guehi, ale według najnowszych informacji przekazanych przez „ESPN”, władze Realu Madryt wahają się ws. tego ruchu. W związku z tym na dziś mało prawdopodobne jest sprowadzenie gracza Crystal Palace.

Marc Guehi w tym sezonie na koncie ma 28 występów i trzy gole oraz cztery asysty. W sumie na poziomie Premier League 25-latek rozegrał blisko 150 spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro, a jego umowa w obecnym klubie wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

