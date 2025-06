fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior w lipcu przedłuży kontrakt z Realem Madryt

Vinicius Junior to zawodnik, który bez wątpienia jest jedną z kluczowych postaci Realu Madryt. 24-latek ma co prawda wciąż ważną umowę do końca czerwca 2027 roku. Od dłuższego czasu pojawiają się jednak różne spekulacje dotyczące ewentualnej zmiany barw klubowych przez gracza. Nowe wieści przekazał As.com.

Źródło dało do zrozumienia, że Vinicius Junior osiągnął porozumienie z władzami Los Blancos. Tym samym, jeśli wszystko ułoży się zgodnie z planem, to Brazylijczyk przedłuży w lipcu kontrakt z Realem do końca czerwca 2030 roku. As.com ujawnia też, że już w czerwcu klub z Madrytu chciał parafować nowy kontrakt z Viniciusem Juniorem. Finalnie sprawa została odroczona do zakończenia Klubowych Mistrzostw Świata, aby nie rozpraszać zawodnika przed turniejem.

Zobacz WIDEO: Robert Lewandowski wysyła sygnały alarmowe

W trakcie pięciu lat obowiązywania umowy reprezentant Brazylii zarobi łącznie 100 milionów euro. Jego pensja w pierwszym roku kontraktu wyniesie mniej niż 20 milionów euro. Niemniej pensja zawodnika będzie stopniowo rosła w kolejnych latach.

Vinicius Junior stanie się jednocześnie najlepiej wynagradzanym finansowo zawodnikiem Królewskich. Pod tym względzie wyprzedzi Kyliana Mbappe, mogącego liczyć na zarobki na poziomie 15 milionów euro rocznie.

Brazylijski piłkarz ma za sobą kampanię, w której rozegrał łącznie 52 spotkania. Strzelił w nich 21 goli i zaliczył też 18 podań.

Zobacz także: Xabi Alonso w akcji! Pierwsze decyzje budzą kontrowersje