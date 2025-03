Real straci młodą gwiazdę? Dwa duże kluby zainteresowane

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Bayer Leverkusen i Fenerbahce powalczą o Gulera?

Real Madryt stoi przed poważnym problemem. Zarządzanie kadrą przez Carlo Ancelottiego mija się z transferową polityką klubu. Władze Królewskich konsekwentnie stawiają na młode talenty, ale włoski szkoleniowiec niechętnie daje im szanse na regularną grę.

Jednym z przykładów jest Arda Guler. Według ostatnich doniesień 20-letni Turek jest sfrustrowany swoją sytuacją. Zawodnik oczekuje minut od Ancelottiego, żeby mógł rozwijać swoje umiejętności. W związku z tym pojawiły się plotki o możliwym odejściu młodego piłkarza w trakcie letniego okienka transferowego.

Większość klubów zainteresowanych ściągnięciem Gulera to zespoły z Premier League. W Anglii mógłby liczyć na regularne występy i większe zaufanie nowego trenera.

Jednak według doniesień to Bayer Leverkusen oraz Fenerbahce mają największe szanse na wypożyczenie tureckiego pomocnika, mogącego grać także na prawym skrzydle.

Guler chce dostawać więcej minut, ale w obecnej sytuacji pod wodzą Ancelottiego wydaje się to mało prawdopodobne. Kontrakt włoskiego trenera obowiązuje do 2026 roku, lecz pojawiają się spekulacje, że może on odejść już po tym sezonie. Jeżeli tak się stanie, 20-latek może zmienić podejście do potencjalnego transferu.

Wiele zależy od ewentualnego nowego szkoleniowca. Jeśli Real zdecyduje się na Xabiego Alonso, Guler może spróbować walczyć o swoje miejsce w składzie. Niemniej jednak finalne decyzje zapadną dopiero pod koniec sezonu.

Real Madryt nie chce definitywnie rezygnować z utalentowanego ofensywnego pomocnika, dlatego najbardziej prawdopodobne wydaje się wypożyczenie.

