Real rozważa transfer gwiazdora PSG. Nie chodzi o Vitinhę

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Nie Vitinha, a Fabian Ruiz – nowy cel Realu Madryt prosto z PSG

Real Madryt ma w tym sezonie spore problemy, o których wszyscy kibice już wielokrotnie się przekonali. Królewscy prawdopodobnie nie będą do końca kampanii faworytem w walce o mistrzostwo kraju, a i w Lidze Mistrzów ich losy nie są pewne. Dlatego coraz więcej mówi się nie tylko o konieczności zatrudnienia latem nowego szkoleniowca z najwyżej półki, ale i solidnych wzmocnieniach.

Przede wszystkim jeszcze za kadencji Xabiego Alonso wspominano o zainteresowaniu kilkoma pomocnikami. To właśnie pozyskanie gracza na tę pozycję ma być priorytetem klubu. Do tej pory przede wszystkim w tym kontekście wskazywano na Vitinhę z PSG. Pozyskanie Portugalczyka ma jednak być zbyt drogie dla Królewskich. Okazuje się jednak, że Real rozważa także transfer innego gracza z Paryża. Według informacji przekazanych przez serwis „ESPN”, władze Los Blancos analizują kwestię pozyskania Fabiana Ruiza.

Ten ruch z pewnością byłby tańszy dla klubu, a jednocześnie nadal dawałby sporą jakość zespołowi. W tym sezonie Fabian Ruiz rozegrał w sumie 24 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-latka na 40 milionów euro. W przeszłości reprezentant Hiszpanii występował w barwach SSC Napoli oraz Realu Betis. Jego aktualna umowa z PSG wygasa latem 2027 roku.

