Kulisy tematu Klopp-Real. Romano ujawnił szczegóły

Juergen Klopp to według różnych doniesień medialnych główny kandydat na nowego trenera Realu Madryt. Kulisy sprawy ujawnił natomiast na swoim kanale dziennikarz Fabrizio Romano.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Fabrizio Romano

Juergen Klopp wprost o temacie Klopp-Real

Juergen Klopp jest aktualnie globalnym szefem działu piłki nożnej w Red Bullu. W każdym razie ostatnio Niemiec stał się głównym kandydatem na nowego trenera Realu Madryt. W mediach nie brakuje spekulacji na ten temat. Tymczasem konkretnymi wieściami w sprawie podzielił się dziennikarz Fabrizio Romano na swoim kanale na platformie YouTube.

– Nic się nie dzieje. Real Madryt na razie nie kontaktował się z Juergenem Kloppem. Nie ma żadnych negocjacji, telefonów, kontaktów – nic. Obecnie Real Madryt rozważa kilku kandydatów na stanowisko trenera. Naprawdę cenią Juergena Kloppa, ale nie będą się do niego zwracać i próbować zmienić jego zdania – przekazał jednoznacznie dziennikarz.

– Jeśli Juergen Klopp chce wrócić do roli trenera, Real Madryt może rozważyć jego kandydaturę, w zależności od tego, co stanie się z Arbeloą po zakończeniu sezonu. Obecnie w klubie jest Álvaro Arbeloa, który ma szansę zostać trenerem Realu Madryt w przyszłym sezonie – zaznaczył Romano.

– Niemniej ostatecznie, jeśli Real Madryt zdecyduje się na zmianę trenera, Klopp może być jednym z kandydatów latem. Real Madryt czeka więc, aby zobaczyć, czego chce Klopp. Takie jest stanowisko klubu, taka jest jego strategia. Na razie nie ma negocjacji. Jest ceniony w klubie, ale to na razie wszystko – przekonywał insider.

Klopp w przeszłości prowadził Liverpool oraz Borussię Dortmund. Z jednym z gigantów ligi angielskiej wygrywał mistrzostwo Premier League, a także triumfował w Lidze Mistrzów. Z niemieckim zespołem z kolei dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Bundesligi.