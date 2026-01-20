Klopp przerywa spekulacje. Te słowa mówią wszystko

Juergen Klopp to jeden z trenerów, który jest uważany za kandydata do przejęcia Realu Madryt. Niemiecki szkoleniowiec ostatnio wydał oświadczenie na temat swojej przyszłości.

Juergen Klopp o swojej przyszłości

Juergen Klopp w jednym ze swoich ostatnich wystąpień dał jasno do zrozumienia, że w najbliższym czasie nie planuje powrotu na ławkę trenerską. Niemiec był łączony przez media z pracą w Realu Madryt.

„Rozumiem, że mogę trenować drużynę piłkarską, ale to nie znaczy, że muszę to robić do końca życia. Chciałem spróbować czegoś nowego” – napisał Klopp w swoim oświadczeniu opublikowanym w „The Athletic”.

„Red Bull zaoferował mi możliwość znalezienia odpowiedniej roli, którą wspólnie rozwijaliśmy krok po kroku. Teraz czuję się w pełni komfortowo. Jestem zadowolony z tego, gdzie jestem. Nie mam ochoty być gdzie indziej. Poznałem wielu nieznanych mi wcześniej ludzi, uczestniczyłem w licznych spotkaniach biznesowych, a nawet nauczyłem się słownictwa, z którym nigdy wcześniej nie miałem do czynienia” – wyjaśniał Niemiec.

„To był naprawdę dobry okres. W ciągu jednego roku zdobyłem tyle samo doświadczenia, co przez pięć lat” – przekazał Klopp.

Klopp pełni aktualnie funkcję globalnego szefa działu piłki nożnej w Red Bullu. Zanim objął to stanowisko, prowadził Liverpool, a wcześniej Borussię Dortmund. Z ekipą z Anfield Road wygrał między innymi mistrzostwo Premier League, a także triumfował w Lidze Mistrzów. Na koncie doświadczonego szkoleniowca są też dwa mistrzowskie tytuły z BVB.