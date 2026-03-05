Real poznał cenę za Rodrigo! To zmienia ich działania

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Real dystansuje się od transferu Rodriego

Real Madryt ma w tym sezonie swoje problemy, ale nie ma żadnych wątpliwości, że latem klub będzie działał bardzo zdecydowanie na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że drużynę czeka spora przebudowa, a może nawet rewolucja, gdyż z klubu odejść może kilku piłkarzy. Poza tym także kilku jest na radarze Los Blancos. Mowa m.in. o nowym środkowym obrońcy.

W ostatnim czasie jednak bardzo głośny stał się temat pozyskanie Rodriego z Manchesteru City. Środkowy defensywny pomocnik Obywateli wzbudza bowiem zainteresowanie Realu Madryt, który szuka gracze na tę pozycję od jakiegoś czasu. Teraz klub poznał cenę, która opiewać ma na około 52 miliony euro, o czym poinformował serwis „Diario SPORT”. To powoduje, że Królewscy mają wątpliwości, czy należy sprowadzić 29-latka i obecnie dystansują się oni od tego pomysłu.

Rodri w tym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których zdobył dwa gole. Zdobywca Złotej Piłki z 2024 roku łącznie dla Manchesteru City w swojej karierze wystąpił prawie 300 razy i blisko 30 razy trafiał do siatki rywali. Wcześniej reprezentował on także barwy Atletico Madryt. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Hiszpanii na 75 milionów euro. Jego aktualny kontrakt wygasa latem 2027 roku.

