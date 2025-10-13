Real, Man City i Arsenal biją się o wielki talent! Na stole 60 milionów euro

Nathaniel Brown ostatnio zadebiutował w reprezentacji Niemiec. 22-latek uważany jest za wielki talent. Jak podaje Bild, jego usługami interesuje się Real Madryt, Manchester City i Arsenal.

Nathaniel Brown może trafić do jednego z trzech gigantów

Nathaniel Brown to najnowsze odkrycie niemieckiego futbolu. 22-latek, który gra na pozycji lewego obrońcy w poprzednim sezonie zadebiutował w Bundeslidze. Eintracht Frankfurt sprowadził go w poprzednim roku z Norymbergi za jedyne 3 mln euro. Niewykluczone, że latem przyszłego roku ekipa z Deutsche Bank Park zarobi aż dwadzieścia razy więcej, sprzedając go do topowego klubu w Europie.

Jak przekazał Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport latem do Frankfurtu mają trafić duże oferty za zawodnika. Eintracht wycenił go na 60 milionów euro. Warto dodać, że w kontrakcie nie zapisano klauzuli odstępnego, więc trudno będzie zbić żądania Orłów.

Z kolei Bild poinformował, że Nathaniel Brown jest w kręgu zainteresowań trzech europejskich gigantów. W najbliższych miesiącach ofertę za świeżo upieczonego reprezentanta Niemiec może złożyć Manchester City, Real Madryt i Arsenal. Wśród zainteresowanych wymienia się także AC Milan. Rossoneri już kilka miesięcy temu zabiegali o obrońcę, lecz zmianą otoczenia nie był zainteresowany sam zawodnik.

Brown ma za sobą fantastyczny sezon, w którym zdobył 3 gole i zanotował 7 asyst w 33 meczach. Trwające rozgrywki również rozpoczął znakomicie, bowiem w 8 spotkaniach ma na swoim koncie jedną bramkę i dwie asysty.

W październiku Julian Nagelsmann po raz pierwszy powołał 22-latka do reprezentacji Niemiec. Brown w drużynie narodowej zadebiutował w starciu z Luksemburgiem. Na boisku pojawił się w 82. minucie, wchodząc na murawę w miejsce Davida Rauma.