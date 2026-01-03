Real Madryt zwleka, konkurencja naciska. Talent może wymknąć się z rąk

Real Madryt obserwuje Keesa Smita od miesięcy, ale czas zaczyna działać na niekorzyść Królewskich. Według AS rosnące zainteresowanie Newcastle zwiększa ryzyko, że Hiszpanie zostaną uprzedzeni.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt zwleka, a konkurencja naciska w sprawie Smita

Real Madryt znalazł się w sytuacji, której zwykle stara się unikać. Klub ma jasno określony plan długoterminowy, ale w przypadku Keesa Smita presja ze strony rynku zaczyna wyraźnie rosnąć. Młody pomocnik AZ Alkmaar od miesięcy jest monitorowany przez skautów Królewskich, jednak brak zdecydowanego ruchu może mieć swoje konsekwencje.

Kees Smit nie jest celem na styczeń. Real Madryt nie planuje zimowego transferu i pozostaje wierny zasadzie cierpliwego budowania kadry. Problem w tym, że konkurencja nie zamierza czekać. Newcastle United wskazało Smita jako priorytetowe wzmocnienie środka pola i już teraz wywiera presję na otoczenie zawodnika.

Jednak Newcastle nie chce przekraczać granicy czterdziestu milionów funtów, co jest kwotą daleką od oczekiwań AZ Alkmaar. Holenderski klub wycenił swojego zawodnika na około sześćdziesiąt milionów euro i jasno daje do zrozumienia, że nie zamierza schodzić z ceny. Ta różnica sprawia, że temat będzie trudny do zrealizowania.

Ponadto młody zawodnik wzbudza zainteresowanie innych klubów z Premier League, w tym Liverpoolu, a także FC Barcelony oraz Bayernu Monachium. Jeśli Królewscy nie zaczną działać zdecydowanie to mogą stracić szansę na pozyskanie wielkiego talentu.

