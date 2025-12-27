Real Madryt szykuje ruch, który może zmienić wszystko. Nazwisko już krąży

Real Madryt jest zdeterminowany, aby odzyskać swojego byłego trenera. Konkretne informacje przekazał profil RMadrid actu na platformie X, ujawniając personalia szkoleniowca.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt chce odzyskać Zinedine’a Zidane’a

Real Madryt niewykluczone, że wkrótce zmieni szkoleniowca. Latem stołeczna ekipa zdecydowała się na zatrudnienie trenera Xabiego Alonso. Niemniej wyniki oraz postawa drużyny nie spełniają oczekiwań władz klubu. To może sprawić, że niebawem dojdzie do roszady na stanowisku szkoleniowca ekipy z La Liga. Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał profil RMadrid actu na platformie X.

Źródło, powołując się na informacje z otoczenia klubu, przekonuje, że prezydent Realu Madryt Florentino Perez chce, aby Zinedine Zidane wrócił do klubu. Szef madryckiego giganta wydaje się zdeterminowany, aby Francuz ponownie objął stanowisko pierwszego trenera drużyny z Estadio Santiago Bernabeu.

🚨🚨💣| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Florentino Perez est déterminé à FAIRE REVENIR ZIDANE au Real Madrid, selon des sources proches. ✅🇫🇷



✅ Le club espère le CONVAINCRE de RENONCER à son éventuel pré-contrat avec l'Équipe de France. 🤯



✅ Ils veulent Zidane en 2026.⌛️@inakiangulo pic.twitter.com/0qjsBEA3ZP — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) December 26, 2025

Podkreślane jest, że zarząd klubu liczy na to, iż uda mu się przekonać francuskiego szkoleniowca do odstąpienia od ewentualnego kontraktu wstępnego z reprezentacją Francji. Plan Realu zakłada, że Zinedine Zidane poprowadzi drużynę już w 2026 roku.

Wcześniej pojawiły się doniesienia, według których były szkoleniowiec Los Blancos ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Francji i zastąpić Didiera Deschampsa. Doświadczony trener ma opuścić drużynę narodową po Mistrzostwach Świata w 2026 roku.

Różne źródła podają również, że pozycja obecnego szkoleniowca madryckiej ekipy, Xabiego Alonso, pozostaje niepewna ze względu na nierówne występy zespołu. Renomowane hiszpańskie media donoszą, że Hiszpan może zostać zwolniony w najbliższej przyszłości.

Zinedine Zidane, jako trener Realu Madryt, trzykrotnie z rzędu sięgał z klubem po triumf w Lidze Mistrzów.