Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Nick Woltemade pod obserwacją Realu Madryt

Real Madryt bezpośrednio po zakończeniu sezonu w La Lidze postanowił zmienić trenera. Z funkcji szkoleniowca ustąpił Carlo Ancelotti, a jego miejsce zajął były piłkarz Królewskich – Xabi Alonso. Hiszpan od początku pracy może liczyć na wsparcie zarządu. Dowodem na to jest między innymi transfer Deana Huijsena, Franco Mastantuono czy Trenta Alexandra-Arnolda.

To jednak nie koniec wzmocnień w Madrycie, ponieważ Alonso poprosił o jeszcze jednego zawodnika. Hiszpański taktyk chce mieć do dyspozycji napastnika, który profilem przypomina Joselu. Wygląda na to, że prezydent klubu chce spełnić jego prośbę, ponieważ najnowsze doniesienia sugerują, że Los Blancos zainteresowali się piłkarzem z Bundesligi.

Jak donosi dziennik Marca w kręgu zainteresowań Realu Madryt znalazł się Nick Woltemade. To 23-letni napastnik, który ze względu na swój wzrost (1,98m) oraz zwinność i skuteczność w polu karnym odpowiada profilowi, które szuka Xabi Alonso. Ekipa ze stolicy Hiszpanii jest pod wrażeniem jego formy. W ostatnim sezonie w barwach VfB Stuttgart zdobył 17 goli w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Na chwilę obecną nie ma decyzji o transferze Woltemade do Realu Madryt. Wicemistrz La Ligi obserwuje uważnie sytuację napastnika, będąc równocześnie świadomym, że reprezentant Niemiec generuje duże zainteresowanie na rynku transferowym.