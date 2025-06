Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alex Grimaldo opcją transferową Realu Madryt

Real Madryt jeszcze przed startem Klubowych Mistrzostw Świata dokonał dwóch wzmocnień. Na zasadzie wolnego transferu z Liverpoolu dołączył Trent Alexander-Arnold. Natomiast za ok. 60 milionów euro sprowadzono środkowego obrońcę Deana Huijsena. Kolejnym nowym piłkarzem Królewskich zostanie także Franco Mastantuono. Argentyńczyk przeniesie się do Madrytu w połowie sierpnia.

Okazuje się, że to nie koniec transferów w stolicy Hiszpanii. Xabi Alonso ma otrzymać jeszcze lewego obrońcę, a wszystko wskazywało na to, że będzie nim Alvaro Carreras. Nieoczekiwanie nastąpił problem w finalizacji rozmów, przez co Real musiał zmienić cel transferowy.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak przekazał serwis Cadena SER aktualnie nową opcją do wzmocnienia pozycji lewego obrońcy jest Alex Grimaldo. Hiszpan to zawodnik Bayeru Leverkusen, którego doskonale zna Xabi Alonso. W ostatnich latach obaj panowie mieli okazję współpracować ze sobą. Pod wodzą 43-latka piłkarz prezentował niesamowity poziom, zdobywając 16 goli i notując 33 asysty w 99 meczach.

Co ciekawe do niedawna Grimaldo był celem transferowym FC Barcelony. Katalończycy widzieli w nim następcę Gerarda Martina, który ma opuścić klub. W zespole Blaugrany o miejsce w składzie rywalizowałby z Alejandro Balde.

Transfer Grimaldo będzie dla Realu Madryt ważny jeszcze z jednego powodu. Ostatnio pojawiły się informacje, że Ferland Mendy będzie wyłączony z gry przynajmniej do października. To oznacza, że aktualnie Królewscy mają do dyspozycji tylko Frana Garcię.