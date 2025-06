fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Barcelona chce Grimaldo. Martin na wylocie

Barcelona jest już o krok od sfinalizowania pierwszego letniego transferu. Do drużyny dołączy Joan Garcia, który w przyszłym sezonie będzie numerem jeden między słupkami. Z tego względu Blaugrana zamierza rozstać się z Marc-Andre ter Stegenem, gdyż do roli rezerwowego Hiszpana przewidziano Wojciecha Szczęsnego.

To jeden z ruchów pożądanych przez Hansiego Flicka oraz Deco. Celem jest ponadto sprowadzenie skrzydłowego, który odciąży Raphinhę i Lamine Yamala, a także pozwoli na większą elastyczność w ofensywie. Klub ma również reagować na wypadek rozstań z niektórymi zawodnikami. Niewykluczone, że dojdzie do przetasowania na lewej stronie defensywy – niekwestionowanym numerem jeden jest Alejandro Balde, ale Flick chciałby także doświadczonego zawodnika, który bez problemu zastąpi go w przypadku nieobecności.

W sezonie 2024/2025 Balde wypadł z gry na najważniejszym etapie sezonu. W półfinale Ligi Mistrzów zastępował go Gerard Martin, który nie prezentuje najwyższego poziomu. Barcelona wyceniła swojego wychowanka i chciałaby sprzedać go podczas letniego okienka. Jeśli otrzyma ofertę przekraczającą 12 milionów euro, zgodzi się na jego odejście.

Ta kwota pozwoli Blaugranie na sprowadzenie następcy. Faworytem w gabinetach jest Alex Grimaldo, który oczywiście chciałby wrócić do Katalonii. Nie jest to jednak jedyna opcja, ale z pewnością on jako pierwszy otrzyma propozycję.