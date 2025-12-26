fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Rudiger na dłużej w klubie? To najbardziej prawdopodobne

Real Madryt ma przed sobą szereg decyzji kadrowych, które pozwolą ukształtować drużynę na przyszły sezon. Oczywiście Xabi Alonso ma swoje oczekiwania i liczy na kolejne wzmocnienia, ale najpierw trzeba wyjaśnić, co dalej z zawodnikami, którym za kilka miesięcy wygasają umowy. Gigant z Santiago Bernabeu planuje pożegnanie z Davidem Alabą, natomiast Antonio Rudiger powinien otrzymać propozycję dalszej współpracy.

W przypadku Niemca decyzja znacząco zmieniała się na przestrzeni miesięcy. Wydawało się, że Alonso odstawi doświadczonego defensora i postawi na duet Eder Militao – Dean Huijsen. Pod nieobecność Rudigera faktycznie ta dwójka najczęściej występowała obok siebie w obronie, ale po powrocie do gry 32-latek ugruntował swoją pozycję w pierwszym składzie.

Poprzedni sezon dla Rudigera był nieudany. Nie brakowało głosów, że nie zdoła już wrócić na swój najwyższy poziom i Real powinien jak najszybciej go zastąpić. Ostatnie tygodnie w wykonaniu byłego gracza Chelsea są już znacznie lepsze.

Real Madryt jest skłonny zaoferować Rudigerowi nową umowę i zatrzymać go na dłużej. Nie oznacza to oczywiście, że na pewno zostanie w klubie, gdyż może też liczyć na atrakcyjne finansowo propozycje z Arabii Saudyjskiej. Do tej pory utrzymywał, że priorytetem jest dalsza gra dla hiszpańskiego giganta.