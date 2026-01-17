Real Madryt szuka wzmocnień w defensywie. Jak się okazuje, Królewscy mogą sięgnąć po głośny transfer. Na ich celowniku znalazł się Willian Pacho z Paris Saint-Germain - przekazuje "Marca".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Willian Pacho wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt znajduje się w sporym kryzysie. Kilka dni temu władze klubu postanowiły zakończyć współpracę z Xabim Alonso. Na stanowisku trenera zatrudniono Alvaro Arbeloę. Debiut nowego szkoleniowca był bardzo gorzki, ponieważ w tygodniu Królewscy ponieśli kompromitującą porażkę z Albacete w krajowym pucharze (2:3).

Tymczasem władze Realu Madryt pracują nad wzmocnieniami, których mogą dokonać w niedalekiej przyszłości. Bardzo ciekawe nowinki w tej sprawie przekazuje „Marca”. Otóż Królewscy rozważają przeprowadzenie bardzo głośnego transferu. Prosto z Paris Saint-Germain. W kręgu zainteresowań Los Blancos znalazł się Willian Pacho.

Real Madryt nieprzypadkowo zaczął obserwować defensora mistrza Francji. Królewscy mają olbrzymie problemy w tyłach, przez co zespół potrzebuje wzmocnień na tej pozycji. Reprezentant Ekwadoru niewątpliwie byłby głośnym transferem. 24-latek wielokrotnie udowadniał, że jest w stanie grać na wysokim poziomie, ale decydujący głos w sprawie jego przyszłości będzie należał do drużyny z Paryża.

Willian Pacho w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce Paris Saint-Germain. Ekwadorczyk zdołał nawet dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Oba trafienia defensora miały miejsce w rozgrywkach Ligi Mistrzów.