Real może sięgnąć po wielki talent. Piłkarz błyszczy w Premier League

16:37, 3. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur / therealchamps.com

Real Madryt rozważa przeprowadzenie przyszłościowego wzmocnienia. Na ich celowniku znalazł się Mateus Mane. Wolverhampton Wanderers wycenia 18-latka na około 50 milionów funtów - donosi Ekrem Konur.

Piłkarze Realu Madryt
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Mateus Mane wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt znajduje się w trudnej sytuacji. Królewscy w miniony poniedziałek zaliczyli bardzo słaby występ, przegrywając z Getafe rezultatem 0:1. W mediach pojawiają się już głosy, że Alvaro Arbeloa stracił zaufanie szatni. Niewątpliwie ten sezon jest nieudany w wykonaniu Los Blancos. Zespół jednak wciąż może zarówno sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii, jak i wygrać Ligę Mistrzów.

Nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się niezwykle pracowicie w obozie Realu Madryt. Tymczasem Ekrem Konur poinformował, że hiszpański klub zaczął patrzeć przyszłościowo. Królewscy rozważają bowiem sięgnięcie po niezwykle utalentowanego zawodnika. W kręgu zainteresowań Los Blancos znalazł się Mateus Mane, który na co dzień reprezentuje barwy Wovlerhampton Wanderers.

Utalentowany Anglik już pokazywał się z dobrej strony na boiskach Premier League. Real Madryt zatem nieprzypadkowo zwrócił uwagę na 18-latka. Królewscy jednak będą musieli sięgnąć głęboko do portfela. Wolves oczekuje bowiem za swoją perełkę ofert, które będą oscylowały w granicach 45-50 milionów funtów. Tyle zatem będą musieli wyłożyć na stół Królewscy.

Mateus Mane w obecnym sezonie Premier League rozegrał 18 spotkań w koszulce Wolverhampton Wanderers. Anglik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź