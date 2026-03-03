Real Madryt rozważa przeprowadzenie przyszłościowego wzmocnienia. Na ich celowniku znalazł się Mateus Mane. Wolverhampton Wanderers wycenia 18-latka na około 50 milionów funtów - donosi Ekrem Konur.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Mateus Mane wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt znajduje się w trudnej sytuacji. Królewscy w miniony poniedziałek zaliczyli bardzo słaby występ, przegrywając z Getafe rezultatem 0:1. W mediach pojawiają się już głosy, że Alvaro Arbeloa stracił zaufanie szatni. Niewątpliwie ten sezon jest nieudany w wykonaniu Los Blancos. Zespół jednak wciąż może zarówno sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii, jak i wygrać Ligę Mistrzów.

Nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się niezwykle pracowicie w obozie Realu Madryt. Tymczasem Ekrem Konur poinformował, że hiszpański klub zaczął patrzeć przyszłościowo. Królewscy rozważają bowiem sięgnięcie po niezwykle utalentowanego zawodnika. W kręgu zainteresowań Los Blancos znalazł się Mateus Mane, który na co dzień reprezentuje barwy Wovlerhampton Wanderers.

Utalentowany Anglik już pokazywał się z dobrej strony na boiskach Premier League. Real Madryt zatem nieprzypadkowo zwrócił uwagę na 18-latka. Królewscy jednak będą musieli sięgnąć głęboko do portfela. Wolves oczekuje bowiem za swoją perełkę ofert, które będą oscylowały w granicach 45-50 milionów funtów. Tyle zatem będą musieli wyłożyć na stół Królewscy.

Mateus Mane w obecnym sezonie Premier League rozegrał 18 spotkań w koszulce Wolverhampton Wanderers. Anglik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.