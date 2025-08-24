Real Madryt rozgląda się za przyszłymi wzmocnieniami. Na celowniku Królewskich znalazł się Kees Smit z AZ Alkmaar. Los Blancos widzą w 19-latku materiał na absolutną gwiazdę - przekazuje "Marca".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Kees Smit łączony z Realem Madryt

Real Madryt aktywnie przepracował letnie okienko transferowe. Kadra Królewskich wciąż nie jest zamknięta. Ciągle w mediach przewija się temat odejścia Rodrygo. Przed sezonem do zespołu Los Blancos trafili m.in. Trent Alexander-Arnold czy też Xabi Alonso na ławkę trenerską. Na Estadio Santiago Bernabeu chcą już w tej kampanii zepchnąć z tronu FC Barcelonę.

Tymczasem z obozu Realu Madryt napływają kolejne nowinki transferowe. Z informacji przekazanych przez serwis „Marca” dowiadujemy się, że Los Blancos mają na oku niezwykle utalentowanego zawodnika. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Kees Smit, który na co dzień reprezentuje barwy AZ Alkmaar. Królewscy widzą w tym piłkarzy materiał na przyszłą gwiazdę.

Wspomniane źródło zaznacza jednak, że Real Madryt nie będzie się spieszył z transferem Keesa Smita. Nie dojdzie do przeprowadzki w trwającym wciąż letnim okienku. Królewscy rozważają pozyskanie 19-latka dopiero w przyszłym roku. Czas pokaże, czy faktycznie Holender trafi na Estadio Santiago Bernabeu.

Kees Smit jest wychowankiem AZ Alkmaar. Dotychczas pomocnik rozegrał 38 spotkań w seniorskich barwach holenderskiego zespołu. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców. 19-latek może również pochwalić się czterema asystami.