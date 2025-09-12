Trent czy Carvajal? Xabi Alonso zabrał głos w sprawie rywalizacji

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso: W Realu Madryt panuje zdrowa konkurencja

Real Madryt podczas minionego letniego okienka dokonał jednego z najgłośniejszych ruchów transferowych, sprowadzając do siebie Trenta Alexandra-Arnolda. 26-letni Anglik dołączył do zespołu Królewskich na zasadzie wolnego transferu po wielu latach spędzonych w Liverpoolu. Jego przyjście sprawiło, że w ekipie Los Blancos znalazło się dwóch topowych prawych obrońców. Alexander-Arnold musi bowiem konkurować o miejsce w podstawowym składzie z bardziej doświadczonym Danim Carvajalem, który od lat jest niezwykle ważnym zawodnikiem drużyny mającej siedzibę w stolicy Hiszpanii.

Xabi Alonso wziął udział w konferencji prasowej przed wyjazdowym meczem Realu Madryt z Realem Sociedad w ramach 4. kolejki La Ligi. 43-letni szkoleniowiec został zapytany przez dziennikarzy o rywalizację między Alexandrem-Arnoldem a Carvajalem. – Trent i Dani? Mamy szczęście, ponieważ w naszym zespole panuje zdrowa konkurencja. Obaj są bardzo aktywni, również na treningach. Próbowaliśmy ich także w różnych rolach. Kto na to zasłuży, ten zagra – podkreślił trener ekipy Królewskich. Alonso starał się tym samym zaznaczyć, że obaj piłkarze mają swoje równe szanse i wiele zależy od ich postawy na boisku.

Dotychczas Xabi Alonso umiejętnie rotuje Anglikiem oraz Hiszpanem, co daje mu szerokie pole manewru w zależności od potrzeb zespołu i specyfikacji przeciwnika. Posiadanie dwóch zawodników tej klasy na jednej pozycji to ogromny komfort dla szkoleniowca. Alexander-Arnold bez wątpienia lepiej prezentuje się w ofensywie, szczególnie dzięki swojej precyzyjnej nodze oraz zdolnościom kreowania gry. Z kolei Carvajal wnosi więcej stabilności w defensywie, co czyni go niezastąpionym w spotkaniach z wymagającymi rywalami. Dla Realu Madryt taki duet to luksus, dzięki któremu łatwiej będzie walczyć o sukcesy.