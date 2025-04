Xabi Alonso to faworyt do zastąpienia Carlo Ancelottiego na stanowisku trenera Realu Madryt. Tymczasem serwis Fichajes.net wskazał, jakich transferów Hiszpan będzie oczekiwał.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso chce zmienić oblicze Realu Madryt

Xabi Alonso wydaje się coraz bliżej objęcia sterów nad Realem Madryt. Hiszpan ma przejąć Królewskich po zakończeniu sezonu. Hiszpan już tak przygotowuje się do swoich ewentualnych nowych wyzwań, że nawet przedstawił szefom Los Blancos swój plan działania. Xabi Alonso ma jednoznaczne wymagania względem tego, jak wyobraża sobie projekt Realu, a o szczegółach informował portal Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że klub z Madrytu według aktualnego trenera Bayeru Leverkusen powinien zostać wzmocniony na trzech pozycjach. Przede wszystkim celem Realu musi być według Xabiego Alonso pozyskanie nowego lewego defensora. Możliwe, że takim ruchem będzie Miguel Gutierrez, broniący aktualnie barw Girony. Klub z Madrytu ma możliwość wykupu piłkarza za atrakcyjną kwotę i to może być ważne w kontekście przeprowadzenia transakcji.

Drugim graczem, którego Real miałby pozyskać w trakcie letniej sesji transferowej, ma być środkowy obrońca. W tym przypadku najlepiej może się sprawdzić Dean Huijsen, który jest nie tylko młodym i obiecującym graczem, ale już w tej kampanii kilka razy błysnął na boiskach Premier League jako gracz Bournemouth.

W końcu celem Królewskich jest też nowy środkowy pomocnik. Luka w stołecznej ekipie na tej pozycji pojawiła się już w momencie, gdy karierę zakończył toni Kroos. A gdy jeszcze z Realem pożegna się Luka Modrić, to już konieczne będzie pozyskanie nowego piłkarza na środek pomocy. Wydaje się, że pod tym względem największe szanse na dołączenie do madryckiej drużyny ma Martin Zubimendi z Realu Sociedad.

Jeśli chodzi o wybór nowego szkoleniowca Los Blancos, to wciąż jest to kwestia spekulacji, bo oficjalny komunikat jeszcze się nie pojawił. W każdym razie fakt, że planowanie konkretnych ruchów transferowych ma miejsce, może dawać do myślenia.

