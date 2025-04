fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt planuje zaskakujący transfer

Real Madryt na dzisiaj może spać spokojnie, jeśli chodzi o bramkarza. Thibaut Courtois ma niezagrożoną pozycję w drużynie. W każdym razie sternicy Los Blancos myślą też o przyszłości. W związku z tym władze giganta La Liga rozglądają się za wzmocnieniami na pozycji bramkarza. Interesujące nowiny przekazał portal Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że Real niebawem może ruszyć po Joana Garcię. Broniący barw Espanyolu gracz z przytupem wszedł do hiszpańskiej piłki. Mimo że ma 23 lata, to już kilka razy pokazał się z bardzo dobrej strony. Zawodnik reprezentuje barwy Espanyolu, mając z Katalończykami umowę ważną do końca czerwca 2028 roku.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony” (WIDEO)

Do mocnych stron zawodnika należy przede wszystkim dobra gra w pojedynkach powietrznych z rywali i przy sytuacji sam na sam. Taki obrót wydarzeń przyczynił się do tego, że przedstawiciele klubu z Estadio Santiago Bernabeu wykonali już pierwszy krok i poważnie rozważają zatrudnienia Joana Garcii na przyszły sezon.

W tej kampanii zawodnik rozegrał jak na razie 31 meczów. Stracił w nich 40 goli. Z kolei w siedmiu spotkaniach zachował czyste konto. Gdyby faktycznie Joan Garcia wykonał kolejny krok w karierze, trafiając do jednego z gigantów, to na swojej pozycji oprócz reprezentanta Belgii miałby jeszcze do rywalizacji takich graczy jak: Andrij Łunin czy Fran Gonzalez.

Czytaj także: Włoch kuszony milionami. Ancelotti przed kluczową decyzją