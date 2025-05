Real Madryt poznał wycenę gwiazdy. Chelsea żąda wielkich pieniędzy

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Enzo Fernandez celem Realu, Chelsea żąda ponad 127 mln euro

Real Madryt jak na razie skupił się na wzmocnieniach formacji defensywnej. Florentino Perez nie zapomina jednak o pozostałych pozycjach, które wymagają wzmocnień. Coraz częściej z Półwyspu Iberyjskiego dobiegają informacje, że Królewscy rozglądają się za pomocnikiem.

Wśród potencjalnych kandydatów przewija się kilka nazwisk, lecz najczęściej pojawia się Enzo Fernandez. Argentyńczyk miałby wypełnić lukę w środku pola, która powstała po tym, jak Toni Kroos podjął decyzję o zakończeniu kariery. Jak donosi BBC Sport, zainteresowanie Realu Madryt jest duże, lecz na przeszkodzie mogą stanąć żądania finansowe Chelsea.

Czy Enzo Fernandez byłby w stanie wejść w buty Toniego Kroosa? TAK

NIE TAK

NIE 0 Votes

The Blues w transfer Fernandeza zainwestowali ponad 100 milionów euro, więc nie chcą sprzedać go za grosze. W Londynie mają nadzieję, że uda im się odzyskać całą kwotę, a może nawet więcej. Źródło uważa, że Chelsea wyceniła swojego piłkarza na minimum 127 milionów euro. Warto dodać, że obecna wartość rynkowa środkowego pomocnika to zaledwie 75 mln euro.

Florentino Perez ma dobre relacje z przedstawicielami Chelsea. W przeszłości nie raz potrafił przekonać ich do sprzedaży znanych zawodników. Z Londynu do Madrytu przeprowadzali się m.in. Eden Hazard czy Thibaut Courtois.

Fernandez trafił do Chelsea zimą 2023 roku z Benfiki. Łącznie w zespole ze Stamford Bridge rozegrał 106 spotkań, w których zdobył 14 goli. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2032 roku.