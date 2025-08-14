Real Madryt długo poszukuje następcy Toniego Kroosa. Jak się okazuje, wybór padł na Adama Whartona. Tymczasem Crystal Palace oczekuje już 80 milionów funtów za swoją gwiazdę - przekazuje "Daily Mail".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Adam Wharton coraz droższy! Real Madryt musi zapłacić fortunę

Real Madryt jest niezwykle aktywny podczas letniego okienka transferowego. Florentino Perez jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata dopiął trzy głośne wzmocnienia. Królewscy jeszcze nie zamknęli kadry na zbliżający się sezon. Klub wciąż może pozyskać nowych zawodników. A drużyna Xabiego Alonso zainauguruje rozgrywki ligowe już we wtorek. Ich przeciwnikiem będzie Osasuna Pampeluna.

Nie od dziś wiadomo, że Real Madryt rozgląda się za piłkarzem, który mógłby wejść w buty Toniego Kroosa. Takie poszukiwania bardzo długo trwały. Jednak już wiemy, że Los Blancos wytypowali odpowiedniego kandydata. Na ich celowniku znalazł się Adam Wharton. Tymczasem „Daily Mail” zdradza, że dziś Crystal Palace oczekuje już 80 milionów funtów za swoją gwiazdę.

Finansowe oczekiwania na Selhurst Park zdecydowanie poszły w górę. Jeszcze nie tak dawno Adam Wharton był wyceniany na 60 milionów funtów. Dziś już wiemy, że kwota wzrosła. Czas pokaże, czy wciąż Real Madryt będzie chciał pozyskać utalentowanego angielskiego pomocnika.

Adam Wharton w poprzednim sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Crystal Palace. Statystyki Anglika nie są wybitne. Udało mu się w zasadzie zaliczyć tylko dwie asysty. Jednak pomocnik nie jest rozliczany z tego typu liczb.