Real Madryt zarzucił sieć na angielską perełkę

23:13, 12. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Daily Mail

Adam Wharton, zawodnik Crystal Palace, przykuł uwagę Realu Madryt - informuje brytyjski dziennik Daily Mail. 21-letni defensywny pomocnik uchodzi za wielki talent.

Xabi Alonso
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Adam Wharton monitorowany przez Real Madryt

Adam Wharton uchodzi obecnie za jeden z największych talentów na Wyspach Brytyjskich. Młody pomocnik Crystal Palace w krótkim czasie udowodnił swoimi świetnymi występami, że drzemie w nim ogromny potencjał. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko regularnie przewija się w kontekście przenosin do największych angielskich klubów. Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City czy Liverpool – niemal każdy z gigantów Premier League umieścił 21-letniego zawodnika na swojej liście obserwacyjnej.

Jak poinformował we wtorek brytyjski dziennik „Daily Mail”, konkurencja w rywalizacji o podpis Adama Whartona może stać się jeszcze większa. Do wyścigu o gwiazdkę drużyny Orłów planuje bowiem dołączyć Real Madryt. Hiszpański potentat od wielu lat słynie z inwestowania w młodych, perspektywicznych piłkarzy, a w ten schemat bez wątpienia wpisuje się utalentowany Anglik. Skauci Królewskich bacznie monitorują postępy niezwykle zdolnego pomocnika, będąc pod dużym wrażeniem jego umiejętności.

Jednak wiele wskazuje na to, że Adam Wharton pozostanie w Crystal Palace przynajmniej na kolejny sezon. Klub z Selhurst Park nie zamierza go sprzedawać tego lata, ale w kolejnych okienkach transferowych odejście młodego zawodnika wydaje się bardzo prawdopodobne, szczególnie jeśli utrzyma aktualną formę. Defensywny pomocnik przeszedł do zespołu The Eagles zimą 2024 roku z Blackburn Rovers. Kosztował wówczas 21 milionów euro, a obecnie jest wyceniany na ponad dwa razy tyle – 45 milionów euro. Młodzieniec na boiskach Premier League rozegrał 36 meczów i zanotował 5 asyst.