Real Madryt wybrał następcę Alaby. Zapłaci 8 mln euro

Real Madryt rozpoczyna budowę defensywy na kolejny sezon. Według Defensa Central w klubie zapadły już konkretne decyzje dotyczące następcy Davida Alaby i sposobu ograniczenia kosztów transferowych.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

Real Madryt stawia na powrót z Jacobo Ramona

Real Madryt stoi przed poważnym wyzwaniem kadrowym w linii obrony. Umowy Davida Alaby oraz Antonio Rudigera wygasają po zakończeniu sezonu, a problemy zdrowotne Edera Militao utrudniają długofalowe planowanie. Władze klubu uznały, że wzmocnienie defensywy nie może dłużej czekać.

W ostatnich miesiącach Królewscy byli łączeni z uznanymi nazwiskami z Bundesligi i Premier League. Na radarze znaleźli się Nico Schlotterbeck oraz Marc Guehi. Takie transfery oznaczałyby jednak wysokie koszty i ostrą rywalizację na rynku. W Madrycie postanowiono więc poszukać bardziej rozsądnego rozwiązania.

Według Defensa Central klub ustalił budżet w wysokości 8 milionów euro na następcę Alaby. Nie chodzi jednak o zakup nowego stopera z zewnątrz. Plan zakłada aktywowanie klauzuli odkupu Jacobo Ramona, który obecnie występuje w Como.

Środkowy obrońca po wyjeździe do Włoch znacząco się rozwinął. Stał się ważnym elementem defensywy zespołu prowadzonego przez Cesca Fabregasa i regularnie zbiera pozytywne oceny. W Madrycie panuje przekonanie, że jest gotowy na powrót i większą odpowiedzialność.

Alaba najpewniej opuści Santiago Bernabeu po sezonie. Liczne kontuzje z ostatnich dwóch lat przekreśliły szanse na przedłużenie kontraktu. W przeciwieństwie do Austriaka, Ramon ma pełne zaufanie klubu i wpisuje się w długoterminową strategię.

Zobacz również: Flick podjął niespodziewaną decyzję dotyczącą Yamala. Teraz odpowiedział