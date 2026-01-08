Real Madryt wybrał następcę Alaby. Zapłaci 8 mln euro

Real Madryt stawia na powrót z Jacobo Ramona
Real Madryt stoi przed poważnym wyzwaniem kadrowym w linii obrony. Umowy Davida Alaby oraz Antonio Rudigera wygasają po zakończeniu sezonu, a problemy zdrowotne Edera Militao utrudniają długofalowe planowanie. Władze klubu uznały, że wzmocnienie defensywy nie może dłużej czekać.
W ostatnich miesiącach Królewscy byli łączeni z uznanymi nazwiskami z Bundesligi i Premier League. Na radarze znaleźli się Nico Schlotterbeck oraz Marc Guehi. Takie transfery oznaczałyby jednak wysokie koszty i ostrą rywalizację na rynku. W Madrycie postanowiono więc poszukać bardziej rozsądnego rozwiązania.
Według Defensa Central klub ustalił budżet w wysokości 8 milionów euro na następcę Alaby. Nie chodzi jednak o zakup nowego stopera z zewnątrz. Plan zakłada aktywowanie klauzuli odkupu Jacobo Ramona, który obecnie występuje w Como.
Środkowy obrońca po wyjeździe do Włoch znacząco się rozwinął. Stał się ważnym elementem defensywy zespołu prowadzonego przez Cesca Fabregasa i regularnie zbiera pozytywne oceny. W Madrycie panuje przekonanie, że jest gotowy na powrót i większą odpowiedzialność.
Alaba najpewniej opuści Santiago Bernabeu po sezonie. Liczne kontuzje z ostatnich dwóch lat przekreśliły szanse na przedłużenie kontraktu. W przeciwieństwie do Austriaka, Ramon ma pełne zaufanie klubu i wpisuje się w długoterminową strategię.
