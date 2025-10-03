Real Madryt w szoku. Wartość gwiazdy spadła do 150 mln euro

Vinicius Junior przeżywa trudny moment w Realu Madryt. Według „Transfermarkt” jego wartość spadła do 150 milionów euro, a forma Brazylijczyka wywołuje dyskusje w Hiszpanii.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rynek obniża wycenę Viniciusa Juniora

Vinicius Junior rozegrał w tym sezonie dziewięć spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Choć jego wkład w ofensywę pozostaje znaczący, wielu kibiców i ekspertów oczekuje od niego większej regularności w strzelaniu goli. Brazylijczyk, będący jednym z symboli Realu Madryt, znalazł się w centrum debaty o swojej roli w drużynie.

Według „Transfermarkt” rynkowa wartość skrzydłowego spadła w ostatnich miesiącach aż o 50 milionów euro. W grudniu 2024 roku Vinicius wyceniany był na 200 milionów, w czerwcu 2025 na 170 milionów, a obecnie jego wartość wynosi 150 milionów. To drugi z rzędu spadek, który jasno pokazuje trend. – Vinicius stracił część swojego statusu, odkąd rok temu nie zdobył Złotej Piłki. To znajduje odzwierciedlenie również na boisku – wyjaśnił Blaseio, szef działu wycen LaLiga.

Ekspert dodał także, że zmiany w strukturze zespołu miały wpływ na pozycję Brazylijczyka. – Wraz ze zmianą trenera hierarchia w Realu Madryt została przebudowana, a skrzydłowy pełni obecnie rolę bardziej drugoplanową niż wcześniej. Wszystko to doprowadziło do obniżenia jego wartości – zaznaczył Blaseio.

Mimo to Vinicius pozostaje jednym z kluczowych elementów ofensywy Królewskich. Jego szybkość, drybling i umiejętność przełamywania defensywy rywala nadal czynią go ważną bronią w La Liga i Lidze Mistrzów. Real Madryt wciąż liczy, że w najbliższych miesiącach Brazylijczyk odzyska formę, która przed rokiem dawała mu status jednego z najlepszych piłkarzy świata.

Zobacz również: Barcelona szykuje wielki transfer. Gwiazdor skomentował spekulacje