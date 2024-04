Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jan-Carlo Simic

AC Milan posiada w swoich szeregach jeden z największych młodych talentów

Jan-Carlo Simic trafił na radar Realu Madryt

Młody obrońca w marcu otrzymał debiutanckie powołanie do reprezentacji Serbii

Jan-Carlo Simic obiektem pożądania Realu Madryt

Real Madryt przyzwyczaił fanów do tego, że przeprowadza dużo transferów z myślą o przyszłości. Jako nastolatkowie do zespołu dołączyły w przeszłości obecne gwiazdy Królewskich jak Rodrygo czy Vinicius Junior. Według portalu Fichajes.net hiszpański klub pragnie sprowadzić na Santiago Bernabeu następny talent czystej wody.

Na radarze 14-krotnych triumfatorów Ligi Mistrzów znalazł się środkowy obrońca AC Milanu, Jan-Carlo Simic. 19-letni zawodnik w tym sezonie został włączony do pierwszego zespołu i zadebiutował w seniorskiej piłce. Co więcej, selekcjoner reprezentacji Serbii powołał go w marcu na zgrupowanie drużyny narodowej, lecz piłkarz urodzony w Niemczech nie dostał okazji do debiutu.

Simic w bieżących rozgrywkach wystąpił w barwach Milanu w 6 meczach, w których udało mu się zdobyć debiutanckie trafienie. Poza zainteresowaniem ze strony Realu chętnych na transfer obrońcy nie brakuje. Serbem zainteresowane są również takie kluby jak Manchester United i Arsenal. Obecny kontrakt środkowego obrońcy z włoskim klubem obowiązuje do czerwca 2025 roku.