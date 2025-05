Real Madryt lada moment może dopiąć kolejny transfer. Bliski przeprowadzki do stolicy Hiszpanii jest Alvaro Carreras. Królewscy wyłożą na stół za gracza Benfiki Lizbona aż 50 milionów euro - podaje "Fichajes".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alvaro Carreras o krok od Realu Madryt!

Real Madryt ma za sobą bardzo słaby sezon. Drużyna pod wodzą Carlo Ancelottiego bowiem nie zdobyła żadnego trofeum. Florentino Perez bardzo szybko zabrał się do pracy i dopiął już dwa wzmocnienia. Do ekipy Królewskich trafili Trent Alexander-Arnold oraz Dean Huijsen. Możemy być jednak pewni, że to nie koniec przyjść na Estadio Santiago Bernabeu.

Nie od dziś wiemy, że w kręgu zainteresowań Realu Madryt znajduje się Alvaro Carreras. Dość długo trwała transferowa saga z udziałem Benfiki Lizbona, ale wkrótce może ona dobiec końca. Serwis „Fichajes” przekazał, że hiszpański defensor jest bardzo bliski przeprowadzki na Estadio Santiago Bernabeu. Sprowadzenie 22-latka ma wynieść aż 50 milionów euro.

Alvaro Carreras w zespole Realu Madryt miałby zastąpić Ferlanda Mendy’ego. Francuz od lat okupował pozycję lewego obrońcy w ekipie Królewskich. Od pewnego czasu jednak jego dyspozycja pozostawiała wiele do życzenia. Od przyszłego sezonu zatem na tej pozycji w Los Blancos może występować gracz, który przeszedł przez akademię Manchesteru United.

Alvaro Carreras w sezonie 2024/25 rozegrał 49 spotkań w koszulce Benfiki Lizbona. W tym czasie Hiszpan zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst.