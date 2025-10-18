Antonio Rudiger stracił zaufanie szatni? Sprawa Bellinghama może zadecydować

Real Madryt może nie przedłużyć kontraktu z Antonio Rudigerem. Tymczasem według "El Chiringuito" konkretny czynnik może wpłynąć na rozstanie zawodnika z Królewskimi.

fot. DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Antonio Rudiger w konflikcie z Jude Bellinghamem

Real Madryt może niebawem zakończyć swoją współpracę z Antonio Rudigerem. 32-latek ma kontrakt z gigantem La Liga do końca czerwca 2026 roku. Ostatnio nie brakuje doniesień w sprawie przyszłości piłkarza w klubie z Estadio Santiago Bernabeu. Ciekawy czynnik może mieć wpływ na pożegnanie 81-krotnego reprezentanta Niemiec ze stołecznym klubem.

Według informacji „El Chiringuito”, piłkarz miał być w konflikcie z Jude Bellinghamem. Źródło ujawniło szczegóły burzliwego epizodu z udziałem zawodnika. Rudiger wdał się w kłótnię z Anglikiem podczas treningu. Incydent miał miejsce pod koniec ubiegłego sezonu, w napiętym okresie dla Los Blancos, którzy właśnie odpadli z ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a szanse na mistrzostwo Hiszpanii były niewielkie.

Brutalny atak niemieckiego obrońcy rozwścieczył Bellinghama, który odpowiedział obelgami. „El Chiringuito” relacjonowało, że koledzy z drużyny interweniowali, rozdzielając zawodników, a sytuacja została ostatecznie rozwiązana wewnętrznie. Incydent ten sprawił jednak, że Rudiger stracił nie tylko miejsce w pierwszym składzie, ale także część zaufania w szatni.

Zawodnik wystąpił jak dotąd w 157 meczach w Realu Madryt. Strzelił w nich siedem goli i zaliczył cztery asysty. W trakcie swojego pobytu w ekipie z Madrytu sięgnął po osiem trofeów, wygrywając przede wszystkim Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo La Liga.

