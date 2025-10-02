Real Madryt poważnie interesuje się Rodrim. Królewscy jednak wytypowali alternatywę w przypadku braku transferu gwiazdy Manchesteru City. Na ich radarze znalazł się Aleksandar Pavlović z Bayernu Monachium - donosi Ekrem Konur.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Aleksander Pavlović łączony z Realem Madryt

Real Madryt ma za sobą niezwykle intensywne letnie okienko transferowe. Florentino Perez pozyskał wiele gwiazd światowej klasy. Na Estadio Santiago Bernabeu mają jednak jeszcze większe plany. Otóż ich obecnym celem jest pozyskanie Rodriego z Manchesteru City. Przeprowadzka Hiszpana do drużyny Królewskich jak najbardziej wchodzi w grę.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Realu Madryt przekazuje Ekrem Konur. Turecki dziennikarz zdradził, że wicemistrzowie Hiszpanii faktycznie mają na oku Rodriego, ale wytypowali też alternatywę dla pomocnika Manchesteru City. W kręgu zainteresowań Królewskich znalazł się Aleksandar Pavlović, który na co dzień reprezentuje barwy Bayernu Monachium.

Real Madryt jednak nie jest jedynym zespołem, który obserwuje niemieckiego pomocnik. Zawodnik bawarskiego zespołu znajduje się też na celowniku m.in. Juventusu. Królewscy zatem będą musieli stoczyć trudną rywalizację o młodego piłkarza, jeśli nie uda im się pozyskać Rodriego. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja.

Aleksandar Pavlović jest wychowankiem Bayernu Monachium. Niemiec dotychczas rozegrał 62 spotkania w seniorskich barwach bawarskiego zespołu. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.