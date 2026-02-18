Real Madryt przygotował ofertę. Fortuna za gwiazdę PSG

Real Madryt zamierza ruszyć latem po gwiazdę Paris Saint-Germain. Fichajes donosi, że Królewscy przygotowali ofertę za Desire Doue. Na stole znalazło się 100 milionów euro.

Associated Press / Alamy

100 milionów euro za Doue! Real Madryt rusza po gwiazdę PSG

Real Madryt pracuje nad planem na nadchodzące letnie okno transferowe. W styczniu Florentino Perez zdecydował, że drużyna nie potrzebuje żadnych wzmocnień. Zdaniem prezydenta klubu zespół jest na tyle kompletny, aby walczyć o La Ligę i Ligę Mistrzów. Inaczej sytuacja ma wyglądać latem, ponieważ Królewscy będą bardzo aktywni pod kątem przeprowadzania transferów.

Madrytczycy będą musieli wzmocnić kilka pozycji. Pojawiają się pogłoski, że na Bernabeu pojawi się nowy środkowy obrońca oraz środkowy pomocnik. Niewykluczone, że Alvaro Arbeloa otrzyma także dodatkowego skrzydłowego. Seriws Fichajes ujawnił, że wytypowano nawet kandydata. Real Madryt przygotował ofertę za gwiazdę Paris Saint-Germain.

Najnowszym celem Los Blancos został Desire Doue, czyli autor dwóch goli w ostatnim meczu Monaco – PSG. Francuski skrzydłowy uważany jest za wielki talent, ale paryski klub nie wykorzystuje jego potencjału. W tym sezonie wystąpił w 23 meczach, ale na boisku spędził tylko 1333 minuty z 2070 możliwych. Na swoim koncie zapisał 8 goli i 5 asyst. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Potencjalny transfer może być jednym z najwyższych w historii Królewskich. Oferta, jaką przygotował Real Madryt, wynosi 100 milionów euro. Gdyby doszło do zmiany klubu, Doue zostałby czwartym najdroższym piłkarzem sprowadzonym przez Los Blancos.