Real Madryt szykuje głośny transfer, rzucając tym samym wyzwanie Manchesterowi United i Liverpoolowi. Priorytetem Królewskich jest Adam Wharton. Za gwiazdę Crystal Palace trzeba zapłacić nawet 100 milionów euro - donosi "DefensaCentral".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Adam Wharton priorytetem Realu Madryt

Real Madryt w trwającej kampanii zmaga się z wieloma problemami. Letnie wzmocnienia niekoniecznie poszły w parze z dobrą grą. Zespół prezentuje się poniżej oczekiwań, ale wciąż może zakończyć sezon z Ligą Mistrzów bądź mistrzostwem Hiszpanii. Alvaro Arbeloa stara się jak najlepiej poukładać zespół. Florentino Perez natomiast ma świadomość kłopotów i myśli już o kolejnych wzmocnieniach.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Realu Madryt przekazuje „DefensaCentral”. Otóż Królewscy wytypowali już priorytet na lato. Głównym celem hiszpańskiego zespołu na nadchodzące okienko jest sprowadzenie Adama Whartona z Crystal Palace. Wykup Anglika nie będzie wcale taką prostą sprawą. Zawodnik znajduje się również na celownikach Manchesteru United i Liverpoolu.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić Adama Whartona. Obecnie zawodnik Crystal Palace jest wyceniany na około 75 milionów euro. Jeśli Anglik utrzyma tak wysoką formę, to latem może kwota transferu wynosić nawet 100 milionów euro. W obozie Królewskich są z tego powodu spore niepokoje.

Adam Wharton w obecnym sezonie rozegrał 37 spotkań w koszulce Crystal Palace. Reprezentant Anglii nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić pięcioma asystami.