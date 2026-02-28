Liverpool i Man United chcą angielskiego pomocnika. W grze nawet 65 mln funtów

20:01, 28. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Liverpool i Manchester United mogą tego lata stoczyć prawdziwy wyścig o Adama Whartona z Crystal Palace. Według doniesień "TEAMtalk", pomocnik może być dostępny za kwotę 60-65 milionów funtów.

Arne Slot
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Adam Wharton na radarze gigantów Premier League

Liverpool i Manchester United nie mają już wielkich szans na zdobycie mistrzostwa Anglii w tym sezonie, ale wciąż walczą o miejsce w Lidze Mistrzów. Latem obie drużyny planują wzmocnić środek pola, a na liście życzeń znalazł się 22-letni Adam Wharton, który imponuje formą w barwach Crystal Palace.

Według doniesień „TEAMtalk”, Wharton może być dostępny za 60-65 milionów funtów dzięki tzw. „dżentelmeńskiej umowie” z klubem z Selhurst Park. Anglik w ostatnich sezonach ugruntował swoją pozycję w Premier League. Jego technika, czytanie gry i umiejętność rozgrywania piłki sprawiły, że znalazł się na radarze największych klubów w Anglii.

Choć kontrakt Whartona obowiązuje do lata 2029 roku, to Crystal Palace wciąż liczy na przedłużenie umowy, ale klauzula w kontrakcie pozwala na transfer do drużyny występującej w Lidze Mistrzów. W The Reds rywalizowałby z Ryanem Gravenberchem o miejsce w pierwszej jedenastce. Z kolei Manchesterze United może zostać następcą Casemiro, którego odejście planowane jest pod koniec sezonu.

Wharton trafił na Selhurst Park w 2024 roku z Blackburn Rovers za 21 milionów euro. W bieżącym sezonie rozegrał 36 meczów, notując pięć asyst. W listopadzie zagrał kadrze narodowej w eliminacjach do mistrzostw świata i liczy na wyjazd na tegoroczny mundial.

