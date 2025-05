Real Madryt dogadał się z mistrzem świata! Wielki transfer coraz bliżej

Real Madryt osiągnął ustne porozumienie z mistrzem świata. Enzo Fernandez jest o krok od transferu do Hiszpanii. Ostateczne decyzja należy do Chelsea - informuje Renzo Pantich.

Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Enzo Fernandez osiągnął porozumienie z Realem Madryt

Real Madryt idzie jak burza, choć letnie okno transferowe nawet się nie rozpoczęło. Królewscy zagwarantowali sobie transfer dwóch nowych zawodników. Za ok. 50 milionów euro do Hiszpanii przeniesie się Dean Huijsen, zaś jako wolny agent do zespołu trafi Trent Alexander-Arnold. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec działań prezydenta klubu na rynku transferowym.

Ostatnio pojawiły się informacje, że Real Madryt chce sprowadzić Nico Williamsa. Ponadto zarząd Los Blancos myśli także nad transferem środkowego pomocnika. Lukę, która powstała po odejściu Toniego Kroosa ma zapełnić mistrz świata z 2022 roku – Enzo Fernandez.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

BBC Sport twierdzi, że Chelsea zareagowała na zainteresowanie Realu, wyceniając piłkarza na ponad 120 milionów euro. Na ten moment nie wiadomo, czy obie strony znajdą nić porozumienia ws. kwoty transferu. Natomiast jak informuje Renzo Pantich w rozmowach na linii klub – zawodnik nastąpił przełom. Enzo Fernandez zawarł ustne porozumienie z Realem Madryt. Argentyńczyk oznajmił tym samym, że chce zmienić otoczenie i dołączyć do giganta La Ligi.

Enzo Fernandez trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku z Benfiki za ok. 120 milionów euro. W tym sezonie, choć jego statystyki wyglądają najlepiej od momentu dołączenia do zespołu, to wielu kibiców uważa, że nie prezentuje on odpowiedniego poziomu. Środkowy pomocnik ma na swoim koncie 44 spotkania, w których zdobył 7 goli i zaliczył 13 asyst. Z The Blues wiążę go kontrakt do 2032 roku.