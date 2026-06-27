Chelsea złożyła ofertę za pomocnika. Nowy cel transferowy giganta

Chelsea wysłała wstępną ofertę w wysokości 30 milionów euro za Granita Xhakę, który obecnie występuje w Sunderlandzie - przekazał Luca Cerchione. Xabi Alonso naciska na sprowadzenie doświadczonego pomocnika.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Granit Xhaka może dołączyć do Chelsea

Chelsea przygotowuje się do bardzo aktywnego letniego okna transferowego pod wodzą nowego menedżera Xabiego Alonso, który ma poprowadzić klub do odbudowy po rozczarowującym sezonie. Londyńczycy nie będą w przyszłych rozgrywkach rywalizować w Lidze Mistrzów, dlatego władze The Blues skupiają się na wzmocnieniach i budowie bardziej doświadczonej kadry.

Jak informuje Luca Cerchione, Chelsea złożyła ofertę za Granita Xhakę z Sunderlandu. The Blues planują sprowadzić reprezentanta Szwajcarii za 30 milionów euro. Alonso osobiście naciska na sprowadzenie 33-letniego pomocnika. Obaj mieli okazję współpracować w Bayerze Leverkusen, gdzie Xhaka odgrywał kluczową rolę w systemie taktycznym hiszpańskiego trenera.

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Xhaka w ubiegłym roku zmienił Bundesligę na Premier League. W barwach Sunderlandu rozegrał 36 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zanotował sześć asyst. W latach 2016-2023 występował w Arsenalu. Na poziomie Premier League uzbierał łącznie 259 występów i strzelił 18 goli.

Na ten moment serwis Transfermarkt.de wycenia kapitana reprezentacji Szwajcarii na 8 milionów euro. Jednak jego doświadczenie oraz rola w drużynie sprawiają, że Sunderland nie zamierza łatwo zgodzić się na jego odejście. Kontrakt Xhaki na Stadium of Light obowiązuje do lata 2028 roku.