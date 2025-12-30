Real Madryt podjął decyzję ws. Brahima Diaza. Wszystko jasne

Real Madryt uważnie obserwuje formę Brahima Diaza, który zachwyca w barwach Maroka na Pucharze Narodów Afryki. Według Cadena SER klub już wcześniej porozumiał się z napastnikiem w sprawie nowej umowy, choć oficjalnego komunikatu wciąż brak.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Real Madryt przedłuży umowę z Brahimem Diazem

Real Madryt z uwagą śledzi występy Brahima Diaza na Pucharze Narodów Afryki. Reprezentant Maroka strzelił gola w każdym z trzech spotkań fazy grupowej i poprowadził zespół do awansu do jednej ósmej finału. W meczu z Zambią ponownie potwierdził, że potrafi brać na siebie odpowiedzialność w kluczowych momentach.

Brahim Diaz ma 26 lat, ale w Madrycie jego rola w tym sezonie jest ograniczona. Pod wodzą Xabiego Alonso nie gra regularnie, choć klub nadal wysoko ceni jego wszechstronność i jakość. Los Blancos postanowili działać z wyprzedzeniem i zabezpieczyć przyszłość zawodnika.

Real Madryt i Brahim Diaz osiągnęli porozumienie w sprawie nowej umowy do lata 2030 roku. Jak informuje Anton Meana z Cadena SER, rozmowy przebiegły szybko i bez większych problemów. Ustalenia zapadły jeszcze przed letnim okienkiem, ale klub zdecydował się nie ogłaszać ich publicznie. Otoczenie piłkarza zaakceptowało taką strategię.

Brahim Diaz wciąż wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Oferty pojawiają się zarówno z Europy, jak i z Arabii Saudyjskiej. Brak oficjalnego podpisu pod nowym kontraktem sprawia, że temat ewentualnego odejścia wciąż istnieje, zwłaszcza przy ograniczonym czasie gry. W tym sezonie napastnik rozegrał 484 minuty w 18 meczach, notując jednego gola i dwie asysty.

Zobacz również: Juventus planuje zimowe mercato. Lista nazwisk robi wrażenie