Real Madryt cały czas rozgląda się za nowymi graczami do defensywy. Interesujące wieści na temat planów władz Los Blancos na letnie okno transferowe przekazał portal Fichajes.net.

fot, Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Florentino Perez

Riccardo Calafiori na radarze Realu Madryt

Real Madryt wciąż penetruje rynek w poszukiwaniu wzmocnień do obrony. Tymczasem wieści na temat kolejnego kandydata do gry w szeregach giganta La Liga przekazał portal Fichajes.net.

Według źródła na celowniku Los Blancos znalazł się Riccardo Calafiori, który aktualnie broni barw Arsenalu. 22-letni piłkarz w tej kampanii zyskał już zaufanie Mikela Artety. W każdym razie niewykluczone, że niebawem reprezentant Włoch znów zmieni otoczenie.

Calafori od momentu, gdy zakotwiczył w ekipie z Premier League, zaczął robić kolejne postępy w swoim piłkarskim rozwoju. Jeszcze lepiej panuje nad piłkę, a ponadto potrafi dostosować się do zmieniającej się boiskowej sytuacji, co bardzo ceni sobie madrycki klub. Real jednocześnie widzi w zawodniku idealnego kandydata do wzmocnienia formacji obronnej drużyny.

Transferowy orzech do zgryzienia

Sama finalizacja transakcji nie będzie jednak łatwa. Arsenal jest świadomy tego, jaką ma perełkę w zespole. Na dodatek kontrakt Calafioriego ze stołeczną ekipą obowiązuje aż do 2029 roku, co sprawia, że przedstawiciel La Liga, chcąc pozyskać zawodnika, będzie musiał głęboko zasięgnąć do portfela.

Dziewięciokrotny reprezentant Włoch na dzisiaj jest wyceniany na 40 milionów euro. W tej kampanii zawodnik wystąpił w 26 meczach, notując w nich trzy trafienia i dwie asysty. Calafiori obecnie leczy kontuzję.

