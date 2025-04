Real Madryt planuje hitowy transfer. To brakujący element układanki Pereza

Real Madryt planuje kolejny transfer wielkiej gwiazdy, która ma stać się filarem pierwszego składu na wiele lat. Serwis Goal.com określił, że jest to brakujący element w układance Florentino Pereza.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt planuje hit. Czołowy obrońca trafi do klubu w 2026 roku?

Real Madryt regularnie ściąga do siebie wielkie gwiazdy światowego futbolu. W tamtym roku najgłośniejszym transferem były przenosiny Kyliana Mbappe. Natomiast jeszcze wcześniej Królewscy sięgnęli po Jude’a Bellinghama, pokazując jasno, że celem klubu jest zbudowanie kadry na wiele lat.

W 2025 roku do drużyny Realu Madryt ma dołączyć również Trent Alexander-Arnold, który odejdzie z Liverpoolu na zasadzie wolnego transferu. Jednak to nie koniec planów Florentino Pereza. Szef Królewskich chce sprowadzić do zespołu czołowego środkowego obrońcę, który zapewniłby stabilność na wiele lat.

Serwis Goal.com wskazał, że marzeniem Realu jest William Saliba. Na łamach portalu napisano nawet, że jest to zawodnik, który po prostu wygląda, gra i zachowuje się jak urodzony Galactico.

Francuz od długiego czasu prezentuje bardzo wysoką formę i raczej byłby gotów stać się liderem defensywy Los Blancos. Najbardziej prawdopodobnym terminem transferu jest lato 2026 roku, gdy obrońcy Arsenalu pozostanie rok do zakończenia kontraktu.