Real Madryt przygotowuje ofertę za piłkarza. To wielki talent

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Królewscy ruszają po Antonio Silvę

Real Madryt nie zwalnia tempa w budowie zespołu na kolejny sezon. Hiszpański gigant poważnie zainteresował się Antonio Silvą z Benfiki. 21-letni środkowy obrońca imponuje formą w portugalskiej lidze, będąc jednym z wyróżniających się graczy w szeregach klubu z Lizbony. Spokój, świetne czytanie gry i umiejętność wyprowadzania piłki czynią Portugalczyka kandydatem do roli kluczowego ogniwa w każdej topowej drużynie.

Nic więc dziwnego, że Królewscy widzą w młodym zawodniku idealnego następcę obecnych liderów defensywy. Okazuje się, że Florentino Perez nie zamierza czekać, aż do gry wkroczą inne kluby. Real Madryt rozpoczął już rozmowy z Benfiką, starając się wypracować porozumienie. Portugalczycy wycenili swojego stopera na 35 mln euro, podczas gdy madrycki klub zaproponował 26 mln oraz 4 mln euro w bonusach uzależnionych od osiągniętych wyników Silvy na Santiego Bernabeu.

Antonio Silva to wychowanek Benfiki, który w obecnym sezonie wystąpił w 34 spotkaniach, zdobył jedną bramkę i dorzucił dwie asysty. Jego umowa z portugalskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Co więcej, mimo młodego wieku, defensor ma już na koncie 17 występów w reprezentacji Portugalii.