Real Madryt o nim marzył, a teraz chce go Man United

Manchester United jest zainteresowany transferem Alphonso Daviesa - poinformował Christian Falk. Jeszcze w poprzednim sezonie marzył o nim Real Madryt, ale obrońca przedłużył umowę z Bayernem Monachium.

Alphonso Davies w kręgu zainteresowań Man United

Manchester United ma ambitne plany na lato, jeśli chodzi o transfery. Pion sportowy mając przed sobą perspektywę gry w Lidze Mistrzów, zaplanował kilka poważnych wzmocnień. W głównej mierze skupiają się na pozyskaniu środkowego pomocnika oraz skrzydłowego. Niemniej jednak w grę wchodzą także piłkarze na inne pozycje.

Jedną z nich ma być lewy obrońca, który zastąpi Luke’a Shawa. Z informacji Cristiana Falka wynika, że pod obserwacją znajduje się Alphonso Davies, czyli zawodnik Bayernu Monachium. Jeśli mistrz Niemiec dostanie dobrą ofertę, Kanadyjczyk będzie mógł zmienić klub.

Bayern rozważa rozstanie z Daviesem ze względu na jego regularne problemy zdrowotne. Wygląda jednak na to, że większej wagi nie przykładają do tego przedstawiciele Man United. Drużyna z Old Trafford od dawna obserwuje 25-latka, który ostatnio przedłużył kontrakt z Die Roten. Co ciekawe, w poprzednim sezonie, gdy mógł zmienić otoczenie za darmo, marzył o nim m.in. Real Madryt.

Davies jest związany z Bayernem od dawna, ponieważ od stycznia 2019 roku. Do Bundesligi trafił z MLS, a dokładnie z Vancouver Whitecaps za ok. 14 milionów euro. Łącznie wystąpił w 239 meczach, w których zdobył 14 goli i zanotował 37 asyst.