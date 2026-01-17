Real Madryt nie wiąże z nim przyszłości. Może odejść już zimą

Real Madryt nie planuje przedłużać umowy z Davidem Alabą. Obrońca może odejść już tej zimy. "AS" informuje o poważnym zainteresowaniu ze strony Besiktasu.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: David Alaba

Alaba na wylocie. Opuści Real już tej zimy?

Real Madryt ma przed sobą decyzje w sprawie zawodników, którzy mogą odejść wraz z końcem tego sezonu. Za niespełna pół roku wygasają umowy Antonio Rudigera czy Davida Alaby. Ten pierwszy ma jeszcze przyszłość na Santiago Bernabeu, gdyż klub zamierza zaoferować mu dalszą współpracę. W przypadku Austriaka najbardziej prawdopodobne jest natomiast rozstanie.

Alaba nie pełni już istotnej roli na murawie. Nieustannie trapią go urazy, a do tego zwyczajnie przegrywa rywalizację o miejsce w składzie. Xabi Alonso wolał stawiać na innych zawodników – Alvaro Arbeloa raczej nie zmieni nastawienia względem 33-latka, który będzie musiał szukać dla siebie nowego zespołu.

Z pomocą rusza Besiktas, gotowy pozyskać Alabę już tej zimy. „AS” informuje o zakusach ze strony tureckiego giganta, który może postawić na transfer definitywny. Istnieje też możliwość, że Real przedwcześnie rozwiąże umowę z defensorem, byle ten mógł zmienić otoczenie.

W ciągu najbliższych tygodni sprawa powinna się rozstrzygnąć. Na przeszkodzie stoi fakt, że Alaba w Realu otrzymuje bardzo duże wynagrodzenie, a Besiktas chciałby płacić mu dużo mniej. Ponadto, Austriak jest utożsamiany z Galatasaray, którego jest fanem. Kibice mogą nie przyjąć jego kandydatury z radością.