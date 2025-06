Real Madryt ma w planach przedłużyć kontrakt Viniciusa Juniora. Nowa umowa będzie obowiązywać do 2029 roku. Brazylijczyk chce zostać w klubie - informuje Tomas Gonzalez-Martin.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior przedłuży kontrakt z Realem do 2029 roku

Vinicius Junior trafił do Realu Madryt w 2018 roku z Flamengo za 45 milionów euro. Z sezonu na sezon jego wpływ na grę zespołu był coraz większy. Przełomowa okazała się kampania 2021/2022, w której Brazylijczyk po raz pierwszy pokazał pełnie swoich możliwości. Od tego czasu stał się gwiazdą światowego formatu. Nic więc dziwnego, że chcą go sprowadzić kluby z Saudi Pro League.

Zainteresowanie drużyn z Arabii Saudyjskiej to nic nowego w kontekście Viniciusa Juniora. Nie raz media informowały, że 24-latek może wybrać ofertę z Półwyspu Arabskiego wartą prawie 200 milionów euro rocznie. Co więcej, Real mógłby zarobić aż 300 milionów euro.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Królewscy regularnie odrzucali przedstawiane im propozycje. Natomiast sam zainteresowany, choć skupiał się na grze w obecnym klubie, nie ukrywał, że takie kwoty dają do myślenia w kontekście przyszłości. Ostatecznie wszystko wskazuje jednak na to, że transfer do Arabii Saudyjskiej nie będzie mieć miejsca w najbliższych latach. Vinicius zdradził, że jego zamiarem jest dalsza gra w Realu Madryt.

Z informacji, które przekazał Tomas Gonzalez-Martin wynika, że podobnego zdania są przedstawiciele klubu. Los Blancos ma w planach przedłużyć umowę reprezentanta Brazylii do czerwca 2029 roku. Dla przypomnienia obecny kontrakt wygasa w połowie 2027 roku.

Vinicius dla Realu Madryt rozegrał łącznie 319 spotkań, w których zdobył 106 goli i zaliczył 83 asysty.