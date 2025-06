Vinicius Junior od ponad roku jest łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej. Gwiazdor pozostaje jednak w Realu Madryt, z którym wiąże przyszłość na kolejne lata.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius nie chce opuszczać Realu

Vinicius Junior po transferze Kyliana Mbappe stracił status największej gwiazdy Realu Madryt. Sezon 2024/2025 nie był w jego wykonaniu zbyt dobry – w sumie uzbierał 21 bramek oraz 18 asyst w 52 meczach. Rozczarował wspólnie z drużyną, gdyż Królewscy nie sięgnęli po żadne znaczące trofeum, a w dodatku w meczach bezpośrednich wypadli znacznie słabiej od Barcelony.

Wśród kibiców panują coraz większe wątpliwości dotyczące Brazylijczyka, który od ponad roku jest łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby pragną obsypać go złotem i uczynić najlepiej opłacanym graczem na świecie. Jednocześnie hiszpański gigant chce go zatrzymać i w pierwszej kolejności sprzeda Rodrygo, jeśli będzie taka konieczność.

W zeszłym roku Vinicius dość poważnie rozważał skorzystanie z oferty saudyjskiego klubu. Choć jej nie przyjął, przez pewien czas wpłynęło to negatywnie na jego boiskową dyspozycję. Tego lata podobnej sagi nie będzie, gdyż skrzydłowy dość otwarcie deklaruje swoje przywiązanie do Realu Madryt.

Po ostatnim meczu Klubowych Mistrzostw Świata Vinicius został po raz kolejny zapytany o przyszłość. Jego umowa z Realem obowiązuje do 2027 roku, ale gwiazdor chce pozostać w Madrycie na dłużej.

– Mam jeszcze kontrakt do 2027 roku. Oby udało się tu zostać na długo, mam jeszcze wiele marzeń. Zawsze powtarzam, że to klub mojego życia. Chcę tu grać, spełniać marzenia razem z tymi zawodnikami. (…) Mamy nowego trenera, nowy sztab. Jestem bardzo zadowolony ze wszystkiego i mam nadzieję, że zostanę tutaj na długo – przekonuje Brazylijczyk.