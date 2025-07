Real Madryt nawiązał kontakt z gwiazdą Liverpoolu

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt rozpoczął rozmowy z otoczeniem Ibrahimy Konate

Real Madryt poszukuje wzmocnień obrony po słabym występie w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Kluczowym celem Królewskich stał się Ibrahima Konate z Liverpoolu. Kontrakt 26-letniego Francuza wygasa za rok, a więc Los Blancos znajdują się w dobrej pozycji do negocjacji.

Ponoć sam Ibrahima Konate jest gotów rozważyć zmianę klubu, a tym bardziej do drużyny na poziomie Realu Madryt. Co więcej, The Reds mają nie wykluczać jego odejścia, jeśli Real złoży atrakcyjną ofertę. Liverpool zdaje sobie sprawę z kończącej się umowy zawodnika, ale i tak oczekuje wysokiej kwoty za transfer.

W Madrycie bardzo doceniają potencjał Francuza, ale kluczowe będą negocjacje między klubami. Real chce szybko sfinalizować transakcję, by wzmocnić defensywę jeszcze przed sezonem 2025/2026. Inni kandydaci zostali odrzuceni z przyczyn finansowych lub braku dostępności, co uczyniło Konate głównym priorytetem.

W ubiegłej kampanii rozgrywek francuski środkowy obrońca wystąpił łącznie w 42 meczach, przebywając na boisku przez 3372 minuty. W tym czasie zdążył zdobyć dwie bramki oraz zanotować dwie asysty, ale na szczególną uwagę zasługuje jego gra obronna. Konate był absolutnym filarem mistrzowskiej drużyny Liverpoolu.