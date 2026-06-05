Robertson zostaje w Premier League. Znalazł nową drużynę

Andrew Robertson zgodnie z przewidywaniami został nowym piłkarzem Tottenhamu Hotspur. Lewy obrońca wcześniej przez wiele lat grał w Liverpoolu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andrew Robertson

Tottenham Hotspur zakontraktował Andy’ego Robertsona

Tottenham Hotspur poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Andrew Robertsona na zasadzie wolnego transferu. Doświadczony szkocki obrońca nie przedłużył wygasającej umowy z Liverpoolem, dzięki czemu mógł dołączyć do nowego klubu bez kwoty odstępnego. Po pomyślnym przejściu testów medycznych 32-letni lewy defensor podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Umowa zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

Rutynowany wahadłowy będzie zatem kontynuował swoją karierę na boiskach Premier League, mimo że w ostatnich miesiącach był łączony także z Atletico Madryt, Milanem oraz Besiktasem Stambuł. Kapitan reprezentacji Szkocji postanowił jednak pozostać na Wyspach Brytyjskich, gdzie czuje się najlepiej i doskonale zna realia tamtejszego futbolu.

W Londynie liczą, że jego doświadczenie oraz umiejętności pomogą drużynie Kogutów wrócić na właściwe tory po rozczarowującej kampanii, w której Tottenham do samego końca musiał walczyć o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Robertson trafił na Anfield Road w 2017 roku z Hull City. W barwach Liverpoolu rozegrał łącznie 378 spotkań, zdobył 14 bramek i zanotował 69 asyst. W tym czasie sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów oraz dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Anglii, stając się jednym z najlepszych lewych obrońców swojego pokolenia. Według najnowszych danych serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa szkockiego piłkarza wynosi obecnie około 10 milionów euro.