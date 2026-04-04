Real Madryt może go sprzedać. Rewolucji ciąg dalszy

Real Madryt nie wyklucza sprzedaży Raula Asencio. Wiele zależy od tego, jakie oferty wpłyną za niego latem - informuje "El Mundo". Hiszpan na pewno nie uchodzi za nietykalnego.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Raul Asencio

Asencio na wylocie? Real przyjrzy się letnim ofertom

Real Madryt planuje większe zmiany kadrowe pod kątem przyszłego sezonu. Wiele oczywiście może zależeć do tego, w jakim stylu dokończą obecną kampanię oraz kto będzie zasiadał na ławce trenerskiej. Na pewno dojdzie do kolejnych roszad w defensywie, bowiem Santiago Bernabeu opuści David Alaba. Wygasająca umowa Austriaka nie zostanie przedłużona. Jednocześnie klub postara się o transfer jeszcze jednego stopera – media wymieniają takie nazwiska, jak Ibrahima Konate czy Nico Schlotterbeck.

Nowy kontrakt ma podpisać Antonio Rudiger, a podstawową parę stoperów stworzą najprawdopodobniej Dean Huijsen oraz Eder Militao. Jaka więc czeka przyszłość Raula Asencio? „El Mundo” twierdzi, że Królewscy nie wykluczają jego sprzedaży, o ile wpłynie latem za niego atrakcyjna oferta.

Poprzedni sezon był przełomowy dla Asencio – wskoczył do gry i pokazał się z bardzo dobrej strony. Przez długi czas był podstawowym defensorem Królewskich, ale teraz hierarchia nieco się zmienia. Do łask wrócił Rudiger, a jego partnerem bywa głównie Huijsen.

23-letni Asencio jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 25 milionów euro. On sam będzie najprawdopodobniej chciał walczyć o przyszłość na Santiago Bernabeu, ale kluczowa decyzja należy do Realu. Nie ulega wątpliwościom, że o defensora latem powalczą ekipy z Premier League.